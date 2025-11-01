Fulham bröt tunga sviten mot Wolverhampton

Fulham vann med 3–0 mot Wolverhampton

Ryan Sessegnon avgjorde för Fulham

Tredje raka förlusten för Wolverhampton

Det blev fyra raka förluster i Premier League för Fulham. Men på lördagen hemma mot Wolverhampton kom trendbrottet. Matchen på Craven Cottage slutade 3–0 (1–0).

Everton nästa för Fulham

Ryan Sessegnon öppnade målskyttet framspelad av Raul Jimenez redan i nionde minuten och gav Fulham en tidig ledning.

I den 36:e minuten blev Wolverhamptons Emmanuel Agbadou utvisad. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Harry Wilson och ökade ledningen för Fulham.

Laget ökade ledningen till 3–0 i 75:e minuten.

Fulham har en seger och fyra förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolverhampton har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad.

I nästa match, lördag 8 november möter Fulham Everton borta på Everton Stadium 16.00 medan Wolverhampton spelar borta mot Chelsea 21.00.

Fulham–Wolverhampton 3–0 (1–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (9) Ryan Sessegnon (Raul Jimenez), 2–0 (62) Harry Wilson, 3–0 (75) Självmål.

Varningar, Fulham: Sander Berge.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 1-0-4

Wolverhampton: 0-2-3

Nästa match:

Fulham: Everton FC, borta, 8 november

Wolverhampton: Chelsea FC, borta, 8 november