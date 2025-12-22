Fulham sänkte Nottingham Forest – Raul Jimenez matchhjälte

Seger för Fulham med 1–0 mot Nottingham Forest

Raul Jimenez matchvinnare för Fulham

Andra raka segern för Fulham

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Fulham vann med 1–0 (1–0) hemma mot Nottingham Forest i Premier League.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Fulham höll nollan.

West Ham nästa för Fulham

Fulham har tre segrar och två förluster och 11–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två vinster och tre förluster och 4–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Fulham nu ligger på 13:e plats i tabellen. Nottingham Forest är på 17:e plats.

I nästa match, lördag 27 december möter Fulham West Ham borta på London Stadium 16.00 medan Nottingham Forest spelar hemma mot Manchester City 13.30.

Fulham–Nottingham Forest 1–0 (1–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (45) Raul Jimenez.

Varningar, Fulham: Joachim Andersen, Harry Wilson, Sander Berge, Jorge Cuenca, Raul Jimenez. Nottingham Forest: Nicolas Dominguez, Murillo, Nikola Milenkovic, John Victor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 3-0-2

Nottingham Forest: 2-0-3

Nästa match:

Fulham: West Ham Utd, borta, 27 december 16.00

Nottingham Forest: Manchester City, hemma, 27 december 13.30