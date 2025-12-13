Fulham vann borta mot Burnley

Fulham segrade – 3–2 mot Burnley

Harry Wilson avgjorde för Fulham

Sjunde raka nederlaget för Burnley

Det blev en uddamålsseger för Fulham i matchen mot Burnley i Premier League på lördagen. Laget vann med 3–2 (2–1) borta.

Nottingham Forest nästa för Fulham

Emile Smith Rowe slog till efter förarbete av Harry Wilson redan i nionde minuten och gav Fulham en tidig ledning.

Burnley kvitterade när Lesley Ugochukwu fick träff på passning från Josh Cullen i 21:a minuten.

Fulham tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Calvin Bassey framspelad av Harry Wilson.

Harry Wilson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Antonee Robinson och ökade ledningen för Fulham. Målet var Harry Wilsons femte i Premier League.

Reduceringen till 2–3 kom med fyra minuter kvar att spela när Oliver Sonne slog till och gjorde mål för Burnley. Men mer än så orkade Burnley inte med.

Fulhams Harry Wilson stod för tre poäng, varav ett mål.

Fulham ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Burnley är på 19:e plats.

Lördag 20 december 16.00 spelar Burnley borta mot Bournemouth. Fulham möter Nottingham Forest hemma på Craven Cottage måndag 22 december 21.00.

Burnley–Fulham 2–3 (1–2)

Premier League

Mål: 0–1 (9) Emile Smith Rowe (Harry Wilson), 1–1 (21) Lesley Ugochukwu (Josh Cullen), 1–2 (31) Calvin Bassey (Harry Wilson), 1–3 (58) Harry Wilson (Antonee Robinson), 2–3 (86) Oliver Sonne.

Varningar, Burnley: Josh Cullen. Fulham: Joachim Andersen, Kenny Tete.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-0-5

Fulham: 3-0-2

Nästa match:

Burnley: AFC Bournemouth, borta, 20 december 16.00

Fulham: Nottingham Forest FC, hemma, 22 december 21.00