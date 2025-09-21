Gabriel Martinelli poängräddare för Arsenal – på övertid mot Manchester City

Kryss mellan Arsenal och Manchester City

Gabriel Martinelli kvitterade på tilläggstid

Arsenal nu andra, Manchester City på nionde plats

Arsenal såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Manchester City i Premier League på Emirates Stadium. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Gabriel Martinelli till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Arsenal.

Arsenal–Manchester City – mål för mål

Gästerna Manchester City startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Erling Haaland gjorde målet på pass av Tijani Reijnders, redan i nionde minuten. Kvitteringen kom på övertid, när Gabriel Martinelli slog till och gjorde mål för Arsenal framspelad av Eberechi Eze. 1–1-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Manchester City är på nionde plats.

I nästa omgång har Arsenal Newcastle borta på St James’ Park, söndag 28 september 17.30. Manchester City spelar hemma mot Burnley lördag 27 september 16.00.

Arsenal–Manchester City 1–1 (0–1)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 0–1 (9) Erling Haaland (Tijani Reijnders), 1–1 (90) Gabriel Martinelli (Eberechi Eze).

Varningar, Arsenal: Jurrien Timber. Manchester City: Bernardo Silva, Gianluigi Donnarumma.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 3-1-1

Manchester City: 2-1-2

Nästa match:

Arsenal: Newcastle Utd, borta, 28 september

Manchester City: Burnley FC, hemma, 27 september