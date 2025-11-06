Genk vann med 4–3 borta mot Braga

Genk segrade – 4–3 mot Braga

Yaimar Medina matchvinnare för Genk

Braga nu femte, Genk på 13:e plats

Bortalaget Genk vann matchen mot Braga i Europa League. Resultatet i torsdagens match på Braga Municipal blev 4–3 (1–1).

Braga–Genk – mål för mål

Braga tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Rodrigo Zalazar.

Genk kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Daan Heymans på pass av Konstantinos Karetsas. Direkt efter pausen ökade Yira Sor Genks ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Oh Hyeon-Gyu träff och ökade ledningen för Genk.

I den 71:a minuten reducerade Rodrigo Zalazar för Braga.

I 72:a minuten ökade Yaimar Medina ledningen.

Reduceringen till 3–4 kom med fyra minuter kvar att spela när Fran Navarro slog till och gjorde mål för Braga. Fler mål än så blev det inte för Braga.

Det här var Genks andra uddamålsseger.

Det här betyder att Braga nu ligger på femte plats i tabellen och Genk är på 13:e plats.

Braga möter Rangers i nästa match borta torsdag 27 november 21.00. Genk möter samma dag Basel hemma.

Braga–Genk 3–4 (1–1)

Europa League, Braga Municipal

Mål: 1–0 (30) Rodrigo Zalazar, 1–1 (45) Daan Heymans (Konstantinos Karetsas), 1–2 (48) Yira Sor, 1–3 (59) Oh Hyeon-Gyu, 2–3 (71) Rodrigo Zalazar, 2–4 (72) Yaimar Medina, 3–4 (86) Fran Navarro.

Varningar, Braga: Gabri Martinez, Gustaf Lagerbielke. Genk: Josue Ndenge Kongolo.

Nästa match:

Braga: Rangers FC, borta, 27 november

Genk: FC Basel, hemma, 27 november