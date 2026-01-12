Genoa äntligen vinnare igen efter seger mot Cagliari

Genoa segrade – 3–0 mot Cagliari

Lorenzo Colombo matchvinnare för Genoa

Seger nummer 4 för Genoa

Efter fem matcher utan seger i Serie A kunde Genoa till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Cagliari, med 3–0 (1–0).

Parma nästa för Genoa

Lorenzo Colombo öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Genoa en tidig ledning. Målet var Lorenzo Colombos femte i Serie A.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Morten Frendrup ökade ledningen. I 78:e minuten gjorde Leo Østigård också 3–0.

För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Cagliari är på 16:e plats.

Söndag 18 januari 12.30 spelar Genoa borta mot Parma. Cagliari möter Juventus hemma på Unipol Domus lördag 17 januari 20.45.

Genoa–Cagliari 3–0 (1–0)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 1–0 (7) Lorenzo Colombo, 2–0 (75) Morten Frendrup, 3–0 (78) Leo Østigård.

Varningar, Genoa: Morten Frendrup, Patrizio Masini. Cagliari: Adam Obert, Sebastiano Luperto, Michel Ndary Adopo, Luca Mazzitelli, Juan Rodriguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 1-2-2

Cagliari: 1-2-2

Nästa match:

Genoa: Parma, borta, 18 januari 12.30

Cagliari: Juventus, hemma, 17 januari 20.45