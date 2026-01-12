Genoa äntligen vinnare igen efter seger mot Cagliari
- Genoa segrade – 3–0 mot Cagliari
- Lorenzo Colombo matchvinnare för Genoa
- Seger nummer 4 för Genoa
Efter fem matcher utan seger i Serie A kunde Genoa till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Cagliari, med 3–0 (1–0).
Parma nästa för Genoa
Lorenzo Colombo öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Genoa en tidig ledning. Målet var Lorenzo Colombos femte i Serie A.
Det dröjde till den 75:e minuten innan Morten Frendrup ökade ledningen. I 78:e minuten gjorde Leo Østigård också 3–0.
För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Cagliari är på 16:e plats.
Söndag 18 januari 12.30 spelar Genoa borta mot Parma. Cagliari möter Juventus hemma på Unipol Domus lördag 17 januari 20.45.
Genoa–Cagliari 3–0 (1–0)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 1–0 (7) Lorenzo Colombo, 2–0 (75) Morten Frendrup, 3–0 (78) Leo Østigård.
Varningar, Genoa: Morten Frendrup, Patrizio Masini. Cagliari: Adam Obert, Sebastiano Luperto, Michel Ndary Adopo, Luca Mazzitelli, Juan Rodriguez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 1-2-2
Cagliari: 1-2-2
Nästa match:
Genoa: Parma, borta, 18 januari 12.30
Cagliari: Juventus, hemma, 17 januari 20.45
