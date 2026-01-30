Genoa föll trots mål av Ruslan Malinovsky och Vitinha

Lazio segrade – 3–2 mot Genoa

Danilo Cataldi matchvinnare för Lazio

Seger nummer 8 för Lazio

Genoa fick se sig besegrat i mötet med Lazio på bortaplan i Serie A, med 2–3 (0–0).

Juventus nästa för Lazio

Efter en mållös första halvlek gjorde Pedro Rodriguez 1–0 till Lazio i den 56:e minuten på straff. Kenneth Taylor slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Gustav Isaksen och ökade ledningen för Lazio. Bara fem minuter senare var det Ruslan Malinovsky som på straff såg till att Genoa reducerade till 2–1. I den 75:e minuten kvitterade Vitinha för Genoa. Det matchavgörande målet kom på övertid när Danilo Cataldi slog till och gjorde mål på straff för Lazio. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Båda lagen har nu två segrar, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Lazio med 6–7 och Genoa med 9–6 i målskillnad.

För Lazio gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Genoa är på 16:e plats.

När lagen senast möttes vann Lazio med 3–0.

Nästa motstånd för Genoa är Napoli. Lagen möts lördag 7 februari 18.00 på Stadio Luigi Ferraris.

Lazio–Genoa 3–2 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (56) Pedro Rodriguez, 2–0 (62) Kenneth Taylor (Gustav Isaksen), 2–1 (67) Ruslan Malinovsky, 2–2 (75) Vitinha, 3–2 (90) Danilo Cataldi.

Varningar, Lazio: Ivan Provedel, Luca Pellegrini. Genoa: Ruslan Malinovsky, Brooke Norton-Cuffy, Leo Oestigard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-2-1

Genoa: 2-2-1

Nästa match:

Genoa: Napoli, hemma, 7 februari 18.00