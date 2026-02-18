Georges Mikautadze blev matchhjälte för Villarreal borta mot Levante

15:e segern för Villarreal

Levante nu 19:e, Villarreal på tredje plats

Villarreal höll tätt bakåt

Georges Mikautadze gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Villarreal vann i La Liga med 1–0 (0–0) mot Levante på bortaplan.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Villarreals målvakter höll nollan.

Georges Mikautadze gjorde avgörande målet

Levante har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Villarreal har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–7 i målskillnad.

Villarreals nya tabellposition är tredje plats medan Levante är på 19:e plats.

Den 3 maj möts lagen återigen, då på Estadio de la Ceramica.

Nästa motstånd för Villarreal är Valencia. Lagen möts söndag 22 februari 21.00 på Estadio de la Ceramica.

Levante–Villarreal 0–1 (0–0)

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Mål: 0–1 (57) Georges Mikautadze.

Varningar, Levante: Carlos Espi, Jeremy Toljan, Iker Losada. Villarreal: Santi Comesana, Ayoze Perez, Pape Gueye, Nicolas Pepe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-1-3

Villarreal: 2-1-2

Nästa match:

Villarreal: Valencia, hemma, 22 februari 21.00