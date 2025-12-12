Girona vände och vann mot Real Sociedad

Viktor Tsygankov avgjorde för Girona

Real Sociedads tredje raka förlust

Gironas tredje seger

Girona låg under med 0–1 efter första halvleken i La Liga mot Real Sociedad på Reale Arena. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för bortalaget Girona. Stor matchhjälte blev Viktor Tsygankov, med sitt 2–1-mål efter 84 minuter.

Atletico Madrid nästa för Girona

Real Sociedad tog ledningen i 35:e minuten genom Goncalo Guedes.

Viktor Tsygankov kvitterade för Girona med knappa kvarten kvar.

Viktor Tsygankov såg med sex minuter kvar att spela till att Girona avgjorde matchen. Tsygankov fullbordade därmed Gironas vändning.

Real Sociedad har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Girona nu ligger på 16:e plats i tabellen. Real Sociedad är på 14:e plats. Ett tapp för Real Sociedad som låg på nionde plats så sent som den 22 november.

Lagen möts på nytt den 13 maj.

Nästa motstånd för Girona är Atletico Madrid. Lagen möts söndag 21 december 14.00.

Real Sociedad–Girona 1–2 (1–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (35) Goncalo Guedes, 1–1 (76) Viktor Tsygankov, 1–2 (84) Viktor Tsygankov.

Varningar, Real Sociedad: Jon Aramburu. Girona: Bryan Gil, Azzedine Ounahi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 1-1-3

Girona: 2-2-1

Nästa match:

Girona: Atletico de Madrid, hemma, 21 december 14.00