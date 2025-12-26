Goodrham och Mills klev fram som matchvinnare mot Southampton

Oxford United vann med 2–1 mot Southampton

Stanley Mills matchvinnare för Oxford United

Taylor Harwood-Bellis gjorde målet för Southampton

2–1 vann Oxford United med hemma mot Southampton på fredagen i Championship. Stanley Mills blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

Swansea City nästa för Oxford United

Oxford United tog ledningen i 23:e minuten genom Tyler Goodrham.

Southampton kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Taylor Harwood-Bellis på passning från Leo Scienza.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela när Stanley Mills slog till och gjorde 2–1 för Oxford United framspelad av Will Lankshear.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på St. Mary’s Stadium.

Måndag 29 december möter Oxford United Swansea City hemma 20.45 och Southampton möter Birmingham borta 21.15.

Oxford United–Southampton 2–1 (1–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (23) Tyler Goodrham, 1–1 (29) Taylor Harwood-Bellis (Leo Scienza), 2–1 (89) Stanley Mills (Will Lankshear).

Varningar, Oxford United: Stanley Mills, Brodie Spencer. Southampton: Flynn Downes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-1-3

Southampton: 2-1-2

Nästa match:

Oxford United: Swansea City FC, hemma, 29 december 20.45

Southampton: Birmingham City, borta, 29 december 21.15