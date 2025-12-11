Gudmundsson och Kean avgjorde när Fiorentina slog Dynamo Kiev

Fiorentina vann med 2–1 mot Dynamo Kiev

Albert Gudmundsson matchvinnare för Fiorentina

Dynamo Kievs andra raka förlust

Fiorentina tog till slut hem segern mot Dynamo Kiev i matchen på Stadio Artemio Franchi på torsdagen. Matchen i Conference League herr slutade 2–1 (1–0). Segermålet för Fiorentina stod Albert Gudmundsson för efter 74 minuter.

Lausanne nästa för Fiorentina

Fiorentina startade matchen bäst och tog ledningen när Moise Kean nätade redan i 18:e minuten.

I 55:e minuten slog Mykola Mykhaylenko till och kvitterade för Dynamo Kiev.

I den 74:e minuten avgjorde Albert Gudmundsson matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Fiorentina ligger på elfte plats medan Dynamo Kiev är på 28:e plats.

Motståndare i sista omgången för Fiorentina är Lausanne. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Stade de la Tuiliere.

Fiorentina–Dynamo Kiev 2–1 (1–0)

Conference League herr, Stadio Artemio Franchi

Mål: 1–0 (18) Moise Kean, 1–1 (55) Mykola Mykhaylenko, 2–1 (74) Albert Gudmundsson.

Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson, Cher Ndour, Eddy Kouadio. Dynamo Kiev: Kostiantyn Vivcharenko, Vladyslav Dubinchak, Aliou Thiare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 3-0-2

Dynamo Kiev: 1-0-4

Nästa match:

Fiorentina: Lausanne, borta, 18 december 21.00