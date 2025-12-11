Aston Villa klart för kval efter seger mot Basel

Aston Villa segrade – 2–1 mot Basel

Aston Villas femte seger på de senaste sex matcherna

Youri Tielemans avgjorde för Aston Villa

Efter seger, 2–1 (1–1), på bortaplan mot Basel står det klart att Aston Villa efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Segern var Aston Villas femte på de senaste sex matcherna.

Basel–Aston Villa – mål för mål

Evann Guessand slog till redan i tolfte minuten och gav gästerna Aston Villa en tidig ledning.

1–1 kom i 34:e minuten när Flavius Daniliuc slog till.

Direkt efter pausen ökade Youri Tielemans Aston Villas ledning. 1–2-målet blev matchens sista.

För Basel gör resultatet att man nu ligger på 26:e plats i tabellen medan Aston Villa är på tredje plats.

Nästa motstånd för Aston Villa är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45.

Basel–Aston Villa 1–2 (1–1)

Europa League

Mål: 0–1 (12) Evann Guessand, 1–1 (34) Flavius Daniliuc, 1–2 (53) Youri Tielemans.

Varningar, Basel: Philip Otele, Leo Leroy. Aston Villa: John McGinn, Ezri Konsa, Emiliano Buendia, Matty Cash.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Basel: 2-0-3

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Aston Villa: Fenerbahce, borta, 22 januari 18.45