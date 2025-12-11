Aston Villa klart för kval efter seger mot Basel
- Aston Villa segrade – 2–1 mot Basel
- Aston Villas femte seger på de senaste sex matcherna
- Youri Tielemans avgjorde för Aston Villa
Efter seger, 2–1 (1–1), på bortaplan mot Basel står det klart att Aston Villa efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.
Segern var Aston Villas femte på de senaste sex matcherna.
Basel–Aston Villa – mål för mål
Evann Guessand slog till redan i tolfte minuten och gav gästerna Aston Villa en tidig ledning.
1–1 kom i 34:e minuten när Flavius Daniliuc slog till.
Direkt efter pausen ökade Youri Tielemans Aston Villas ledning. 1–2-målet blev matchens sista.
För Basel gör resultatet att man nu ligger på 26:e plats i tabellen medan Aston Villa är på tredje plats.
Nästa motstånd för Aston Villa är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45.
Basel–Aston Villa 1–2 (1–1)
Europa League
Mål: 0–1 (12) Evann Guessand, 1–1 (34) Flavius Daniliuc, 1–2 (53) Youri Tielemans.
Varningar, Basel: Philip Otele, Leo Leroy. Aston Villa: John McGinn, Ezri Konsa, Emiliano Buendia, Matty Cash.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Basel: 2-0-3
Aston Villa: 4-0-1
Nästa match:
Aston Villa: Fenerbahce, borta, 22 januari 18.45
