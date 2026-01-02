Guimaraes avgjorde i andra halvlek mot Nacional

Guimaraes segrade – 2–1 mot Nacional

Rodrigo Abascal matchvinnare för Guimaraes

Sjunde segern för Guimaraes

Guimaraes vann hemmamatchen i Primeira Liga herr mot Nacional på fredagen. Matchen slutade 2–1 (0–0) efter att Guimaraes avgjort matchen i andra halvlek.

Guimaraes–Nacional – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Noah Saviolo 1–0 till Guimaraes i den 70:e minuten.

2–0-målet kom med tre minuter kvar att spela när Rodrigo Abascal slog till och gjorde mål på pass av Noah Saviolo.

Reduceringen till 2–1 för Nacional kom direkt därefter när Chiheb Labidi på stopptid gjorde mål efter pass från Lucas Joao. Mer än så blev det dock inte för Nacional.

Guimaraes har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacional har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–8 i målskillnad.

Det här betyder att Guimaraes nu ligger på sjätte plats i tabellen och Nacional är på 14:e plats.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio da Madeira.

I nästa match möter Guimaraes Porto hemma på söndag 18 januari 21.30. Nacional möter Santa Clara söndag 11 januari 17.30 hemma.

Guimaraes–Nacional 2–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 1–0 (70) Noah Saviolo, 2–0 (87) Rodrigo Abascal (Noah Saviolo), 2–1 (90) Chiheb Labidi (Lucas Joao).

Varningar, Nacional: Kaique Pereira, Daniel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-2-1

Nacional: 1-1-3

Nästa match:

Guimaraes: FC Porto, hemma, 18 januari 21.30

Nacional: Santa Clara, hemma, 11 januari 17.30