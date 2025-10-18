Haalands dubbel bakom Manchester Citys seger mot Everton

Manchester City vann med 2–0 mot Everton

Manchester Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Manchester Citys Erling Haaland tvåmålsskytt

Två mål av Erling Haaland blev avgörande när Manchester City vann på hemmaplan mot Everton i Premier League. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Segern var Manchester Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Aston Villa nästa för Manchester City

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Erling Haaland gav Manchester City ledningen.

Erling Haaland slog till på nytt med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Manchester City. 2–0-målet blev matchens sista.

Söndag 26 oktober spelar Manchester City borta mot Aston Villa 15.00 och Everton mot Tottenham hemma 17.30 på Everton Stadium.

Manchester City–Everton 2–0 (0–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (58) Erling Haaland, 2–0 (63) Erling Haaland.

Varningar, Everton: James Garner, Tyler Dibling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-1-0

Everton: 1-2-2

Nästa match:

Manchester City: Aston Villa, borta, 26 oktober

Everton: Tottenham Hotspur FC, hemma, 26 oktober