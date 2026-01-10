Halvtidsledning blev bara en poäng – när Heidenheim tog emot Köln

2–2 mellan Heidenheim och Köln

Said El Mala kvitterade i 48:e minuten

Mainz nästa motståndare för Heidenheim

I halvtid hade Heidenheim skaffat sig en ledning med 2–1 i mötet hemma mot Köln i Bundesliga. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i lördagens match, 2–2.

Heidenheim–Köln – mål för mål

Marvin Pieringer slog till redan i 15:e minuten och gav Heidenheim en tidig ledning. Köln kvitterade när Eric Martel slog till efter pass från Alessio Castro-Montes i 18:e minuten. Heidenheim tog ledningen på nytt i 26:e minuten när Julian Niehues slog till.

Direkt efter pausen nätade Said El Mala och kvitterade för Köln. 2–2-målet blev matchens sista.

Heidenheim har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köln har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på RheinEnergieSTADION den 9 maj.

Nästa motstånd för Heidenheim är Mainz. Lagen möts tisdag 13 januari 20.30 på MEWA Arena.

Heidenheim–Köln 2–2 (2–1)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 1–0 (15) Marvin Pieringer, 1–1 (18) Eric Martel (Alessio Castro-Montes), 2–1 (26) Julian Niehues, 2–2 (48) Said El Mala.

Varningar, Heidenheim: Jonas Föhrenbach, Arijon Ibrahimovic. Köln: Eric Martel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 2-1-2

Köln: 0-3-2

Nästa match:

Heidenheim: FSV Mainz, borta, 13 januari 20.30