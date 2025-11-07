Hammarby segrade mot Alingsås IF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Tredje raka segern för Hammarby
- Hammarbys 18:e seger
- Alingsås IF nu 14:e, Hammarby på andra plats
Hammarby tog greppet om bortamatchen mot Alingsås IF på fredagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Damallsvenskan slutade 3–0.
Det här var tolfte gången den här säsongen som Hammarby höll nollan.
Resultatet betyder också att Hammarby har hållit nollan i tre matcher i rad.
Asato Miyagawa matchvinnare för Hammarby
Gästerna Hammarby tog en tidig ledning när Asato Miyagawa nätade redan i tionde minuten.
I 35:e minuten gjorde Hammarby 0–2 genom Julie Blakstad. Hammarby gjorde också 0–3 genom Emelie Bragstad i 69:e minuten.
Med en omgång kvar är Alingsås IF sist i serien medan Hammarby är på andra plats.
Motståndare i sista omgången för Hammarby är Brommapojkarna. Lagen möts söndag 16 november 14.00 på Hammarby IP.
Alingsås IF–Hammarby 0–3 (0–2)
Damallsvenskan, Gerdskenvallen
Mål: 0–1 (10) Asato Miyagawa, 0–2 (35) Julie Blakstad, 0–3 (69) Emelie Bragstad.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alingsås IF: 0-2-3
Hammarby: 4-0-1
Nästa match:
Hammarby: IF Brommapojkarna, hemma, 16 november
Den här artikeln handlar om: