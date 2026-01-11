Haris Tabakovic het när Mönchengladbach besegrade Augsburg

Mönchengladbach-seger med 4–0 mot Augsburg

Mönchengladbachs Haris Tabakovic tvåmålsskytt

Joseph Scally matchvinnare för Mönchengladbach

Hemmalaget Mönchengladbach tog hem de tre poängen efter seger mot Augsburg i Bundesliga. 4–0 (3–0) slutade söndagens match.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Mönchengladbachs målvakter höll nollan.

Haris Tabakovic med två mål för Mönchengladbach

Joseph Scally öppnade målskyttet redan i åttonde minuten och gav Mönchengladbach en tidig ledning. I 20:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Kevin Diks fick träff på straff. Mönchengladbach ökade också ledningen till 3–0 i 36:e minuten när Haris Tabakovic hittade rätt efter pass från Luca Netz.

Haris Tabakovic gjorde också 4–0 på pass av Franck Honorat i 61:a minuten.

Mönchengladbach har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Augsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–8 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 maj på WWK Arena.

Mönchengladbach tar sig an Hoffenheim i nästa match borta onsdag 14 januari 20.30. Augsburg möter Union Berlin hemma torsdag 15 januari 20.30.

Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (3–0)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (8) Joseph Scally, 2–0 (20) Kevin Diks, 3–0 (36) Haris Tabakovic (Luca Netz), 4–0 (61) Haris Tabakovic (Franck Honorat).

Varningar, Augsburg: Han-Noah Massengo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 2-1-2

Augsburg: 1-1-3

Nästa match:

Mönchengladbach: TSG Hoffenheim, borta, 14 januari 20.30

Augsburg: Union Berlin, hemma, 15 januari 20.30