Harry Kane poängräddare för Bayern München – i 87:e minuten mot Mainz

Kryss mellan Bayern München och Mainz

Harry Kane kvitterade i 87:e minuten

Bayern München nu första, Mainz på 18:e plats

Bayern München såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Mainz i Bundesliga på Allianz Arena. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Harry Kane till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bayern München.

Resultatet innebär att Bayern München fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter tolv vinster och två oavgjorda matcher.

Bayern München–Mainz – mål för mål

Lennart Karl gav Bayern München ledningen efter en knapp halvtimme efter förarbete av Serge Gnabry.

Mainz kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Kacper Potulski.

Mainz gjorde också 1–2 i 67:e minuten när Jae-sung Lee fick träff.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Harry Kane slog till och gjorde mål på straff för Bayern München. 2–2-målet blev matchens sista.

Bayern München har tre segrar och två oavgjorda och 18–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mainz har två oavgjorda och tre förluster och 3–9 i målskillnad.

Det här betyder att Bayern München är kvar i serieledning och Mainz stannar sist, på 18:e plats, i serien.

Lagen möts igen 25 april på Opel Arena.

Bayern München tar sig an Heidenheim i nästa match borta söndag 21 december 17.30. Mainz möter samma dag 15.30 St Pauli hemma.

Bayern München–Mainz 2–2 (1–1)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (29) Lennart Karl (Serge Gnabry), 1–1 (45) Kacper Potulski, 1–2 (67) Jae-sung Lee, 2–2 (87) Harry Kane.

Varningar, Bayern München: Alphonso Davies, Konrad Laimer. Mainz: Danny da Costa, Kacper Potulski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 3-2-0

Mainz: 0-2-3

Nästa match:

Bayern München: FC Heidenheim, borta, 21 december 17.30

Mainz: St Pauli, hemma, 21 december 15.30