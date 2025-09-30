Hattrick av Kylian Mbappe när Real Madrid slog Kairat

Real Madrid segrade – 5–0 mot Kairat

Kylian Mbappe gjorde tre mål för Real Madrid

Andra raka segern för Real Madrid

Kylian Mbappe stod för ett hattrick när Real Madrid besegrade Kairat på bortaplan i Champions League med 5–0 (1–0).

Det var andra raka för Real Madrid, efter 2–1-segern mot Marseille i första matchen.

Real Madrid tog ledningen i 25:e minuten, genom Kylian Mbappe på straff. Direkt efter pausen ökade Kylian Mbappe Real Madrids ledning.

I 73:e minuten ökade Kylian Mbappe ledningen ytterligare framspelad av Arda Guler. Mbappe fullbordade därmed sitt hattrick. Målet var Kylian Mbappes femte i Champions League.

Med sju minuter kvar att spela ökade Real Madrid ledningen genom Eduardo Camavinga.

I 90:e minuten gjorde Brahim Diaz också 0–5.

Nästa motstånd för Real Madrid är Juventus. Lagen möts onsdag 22 oktober 21.00 på Santiago Bernabeu.

Kairat–Real Madrid 0–5 (0–1)

Champions League, Central Stadium

Mål: 0–1 (25) Kylian Mbappe, 0–2 (52) Kylian Mbappe, 0–3 (73) Kylian Mbappe (Arda Guler), 0–4 (83) Eduardo Camavinga, 0–5 (90) Brahim Diaz.

Varningar, Kairat: Valeri Gromyko, Ofri Arad.

Nästa match:

Real Madrid: Juventus, hemma, 22 oktober