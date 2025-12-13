Hoffenheim vann mot Hamburg på PreZero Arena

Seger för Hoffenheim med 4–1 mot Hamburg

Ozan Kabak matchvinnare för Hoffenheim

Rayan Philippe nätade för Hamburg

I första halvlek tog Hoffenheim greppet om hemmamatchen mot Hamburg på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 4–1.

Hoffenheim har skapat en skön vinnarkänsla på PreZero Arena. Segern mot Hamburg betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Hoffenheim–Hamburg – mål för mål

Hoffenheim gjorde första målet när Grischa Promel gjorde målet redan i åttonde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Ozan Kabak.

I 65:e minuten slog Tim Lemperle till och gjorde 3–0.

I den 72:a minuten ökade Fisnik Asllani ledningen ytterligare. Målet var Fisnik Asllanis femte i Bundesliga.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Hamburg genom Rayan Philippe. Men mer än så orkade Hamburg inte med.

Den 25 april möts lagen återigen, då på Volksparkstadion.

Hoffenheim möter VfB Stuttgart i nästa match borta lördag 20 december 15.30. Hamburg möter samma dag Eintracht Frankfurt hemma.

Hoffenheim–Hamburg 4–1 (2–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (8) Grischa Promel, 2–0 (31) Ozan Kabak, 3–0 (65) Tim Lemperle, 4–0 (72) Fisnik Asllani, 4–1 (82) Rayan Philippe.

Varningar, Hoffenheim: Grischa Promel. Hamburg: Ransford Konigsdorffer, Albert Sambi Lokonga, Nicolas Capaldo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 3-1-1

Hamburg: 2-1-2

Nästa match:

Hoffenheim: VfB Stuttgart, borta, 20 december 15.30

Hamburg: Eintracht Frankfurt, hemma, 20 december 15.30