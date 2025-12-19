Hugo Duros mål gav poäng för Valencia mot Mallorca

Oavgjort mellan Valencia och Mallorca

Hugo Duro kvitterade i 53:e minuten

Valencia nu 16:e, Mallorca på 13:e plats

Mallorcas Samu gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Valencia i La Liga. I andra halvlek kvitterade Valencia genom Hugo Duro efter 53 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var Valencias fjärde match i rad utan seger.

Valencia–Mallorca – mål för mål

Samu gjorde 1–0 till Mallorca i 23:e minuten.

Direkt efter pausen gjorde Hugo Duro mål på pass av Thierry Correia och kvitterade för Valencia. Det blev också matchens sista mål.

Valencia har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad.

Valencia ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Mallorca ligger på 13:e plats. Mallorca var på 18:e plats i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 22 april möts lagen återigen, då på Estadi Mallorca Son Moix.

Lördag 3 januari 14.00 spelar Valencia borta mot Celta Vigo. Mallorca möter Girona hemma på Estadi Mallorca Son Moix söndag 4 januari 18.30.

Valencia–Mallorca 1–1 (0–1)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 0–1 (23) Samu, 1–1 (53) Hugo Duro (Thierry Correia).

Varningar, Valencia: Hugo Duro, Filip Ugrinic, Carlos Corberan. Mallorca: Leo Roman, Mateo Joseph, Samu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 1-3-1

Mallorca: 1-3-1

Nästa match:

Valencia: Celta Vigo, borta, 3 januari 14.00

Mallorca: Girona, hemma, 4 januari 18.30