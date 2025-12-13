Ibane Bowat och Callum Lang fixade Portsmouths seger – trots underläge i halvtid

Seger för Portsmouth med 2–1 mot Blackburn

Ibane Bowat avgjorde för Portsmouth

Femte segern för Portsmouth

Bortalaget Blackburn hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Championship. Men Portsmouth vände på matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev Ibane Bowat, med sitt 2–1-mål efter 79 minuter.

Derby County nästa för Portsmouth

Blackburn tog ledningen i 36:e minuten genom Yuki Ohashi.

Callum Lang fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Portsmouth.

Ibane Bowat gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen.

Portsmouth har två segrar och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad.

Portsmouth ligger på 21:a plats i tabellen efter matchen medan Blackburn är på 17:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars.

Portsmouth tar sig an Derby County i nästa match borta lördag 20 december 16.00. Blackburn möter samma dag 13.30 Millwall hemma.

Portsmouth–Blackburn 2–1 (0–1)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (36) Yuki Ohashi, 1–1 (62) Callum Lang, 2–1 (79) Ibane Bowat.

Varningar, Portsmouth: Callum Lang, Hayden Matthews. Blackburn: Yuki Ohashi, Lewis Miller, Ryan Alebiosu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 2-0-3

Blackburn: 1-3-1

Nästa match:

Portsmouth: Derby County FC, borta, 20 december 16.00

Blackburn: Millwall FC, hemma, 20 december 13.30