Inter förlänger segersviten mot Cremonese

Fjärde raka segern för Inter

Inter höll tätt bakåt

Atalanta nästa motstånd för Cremonese

Cremonese har varit lite av ett drömmotstånd för Inter. På söndagen tog Inter ännu en seger borta mot Cremonese. Matchen i Serie A slutade 2–0 (2–0). Det var Inters fjärde raka seger mot just Cremonese.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Inters målvakter höll nollan.

Det här innebär att Inter nu har fyra segrar i följd i Serie A och har sju raka segrar på bortaplan.

Lautaro Martinez blev matchvinnare

Lautaro Martinez öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav gästerna Inter en tidig ledning. Inter ökade ledningen till 0–2 efter en dryg halvtimme genom Piotr Zielinski. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Inter med 2–0.

Lagens första möte för säsongen vann Inter med 4–1.

Nästa motstånd för Inter är Sassuolo. Lagen möts söndag 8 februari 18.00 på Stadio Mapei – Citta del Tricolore.

Cremonese–Inter 0–2 (0–2)

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Mål: 0–1 (16) Lautaro Martinez, 0–2 (31) Piotr Zielinski.

Varningar, Cremonese: Federico Ceccherini, Federico Baschirotto, Jamie Vardy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-2-3

Inter: 4-1-0

Nästa match:

Inter: Sassuolo, borta, 8 februari 18.00