Inter ny serieledare efter seger mot Genoa

Inter segrade – 2–1 mot Genoa

Inters sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lautaro Martinez avgjorde för Inter

Segern mot Genoa på bortaplan innebär att Inter nu är serieledare i Serie A, en poäng före Milan. Inter vann med 2–1 (2–0). Genoa ligger på 16:e plats i tabellen.

Segern var Inters sjätte på de senaste sju matcherna.

Atalanta nästa för Inter

Inter startade matchen bäst och tog ledningen när Yann Bisseck nätade på passning från Lautaro Martinez redan i sjätte minuten.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 38:e minuten när Lautaro Martinez hittade rätt.

I 68:e minuten slog Vitinha till framspelad av Caleb Ekuban och reducerade åt Genoa. Fler mål än så blev det inte för Genoa.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Genoa tar sig an Atalanta i nästa match hemma söndag 21 december 20.45. Inter möter Atalanta borta söndag 28 december 20.45.

Genoa–Inter 1–2 (0–2)

Serie A

Mål: 0–1 (6) Yann Bisseck (Lautaro Martinez), 0–2 (38) Lautaro Martinez, 1–2 (68) Vitinha (Caleb Ekuban).

Varningar, Genoa: Jeff Ekhator. Inter: Nicolo Barella, Yann Bisseck, Manuel Akanji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-2-1

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Genoa: Atalanta, hemma, 21 december 20.45

Inter: Atalanta, borta, 28 december 20.45