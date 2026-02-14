Inters fina svit håller i sig efter 3–2 mot Juventus

Inter vann med 3–2 mot Juventus

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Piotr Zielinski avgjorde för Inter

Segertåget fortsätter för Inter. Mot Juventus på hemmaplan på Giuseppe Meazza på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–1) och har nu sex segrar i rad i Serie A.

Piotr Zielinski blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på övertid.

Lecce nästa för Inter

Efter 17 minuters spel gjorde Inter 1–0. Juventus kvitterade när Andrea Cambiaso slog till i 26:e minuten.

Francesco Pio Esposito gav Inter ledningen i 76:e minuten. Manuel Locatelli såg med sex minuter kvar att spela till att Juventus kvitterade efter pass från Weston McKennie. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Piotr Zielinski slog till och gjorde 3–2 för Inter.

Det här betyder att Inter är kvar i serieledning och Juventus stannar på fjärde plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Juventus med 4–3.

I nästa match, lördag 21 februari möter Inter Lecce borta på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare 18.00 medan Juventus spelar hemma mot Como 15.00.

Inter–Juventus 3–2 (1–1)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (17) Självmål, 1–1 (26) Andrea Cambiaso, 2–1 (76) Francesco Pio Esposito, 2–2 (84) Manuel Locatelli (Weston McKennie), 3–2 (90) Piotr Zielinski.

Varningar, Inter: Cristian Chivu, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni, Piotr Zielinski. Juventus: Pierre Kalulu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 5-0-0

Juventus: 2-1-2

Nästa match:

Inter: Lecce, borta, 21 februari 18.00

Juventus: Como 1907, hemma, 21 februari 15.00