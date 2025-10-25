Isidor och Talbi avgjorde när Sunderland slog Chelsea

Sunderland vann med 2–1 mot Chelsea

Chemsdine Talbi avgjorde för Sunderland

Andra raka segern för Sunderland

Sunderland tog till slut hem segern mot Chelsea i matchen på Stamford Bridge på lördagen. Matchen i Premier League slutade 1–2 (1–1). Chemsdine Talbi stod för Sunderlands avgörande mål på övertid.

Chelsea–Sunderland – mål för mål

Chelsea startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Alejandro Garnacho till framspelad av Pedro Neto.

Sunderland kvitterade till 1–1 i 22:a minuten när Wilson Isidor hittade rätt. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Chemsdine Talbi slog till och gjorde 1–2 för Sunderland. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Chelseas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sunderlands tredje uddamålsseger.

Chelsea tar sig an Tottenham i nästa match borta lördag 1 november 18.30. Sunderland möter Everton hemma måndag 3 november 21.00.

Chelsea–Sunderland 1–2 (1–1)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (4) Alejandro Garnacho (Pedro Neto), 1–1 (22) Wilson Isidor, 1–2 (90) Chemsdine Talbi.

Varningar, Chelsea: Andrey Santos. Sunderland: Enzo Le Fee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 2-0-3

Sunderland: 3-1-1

Nästa match:

Chelsea: Tottenham Hotspur FC, borta, 1 november

Sunderland: Everton FC, hemma, 3 november