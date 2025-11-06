Ismaila Sarr i målform när Crystal Palace vann mot AZ Alkmaar

Crystal Palace vann med 3–1 mot AZ Alkmaar

Ismaila Sarr tvåmålsskytt för Crystal Palace

Crystal Palace nu nionde, AZ Alkmaar på 27:e plats

Hemmalaget Crystal Palace tog hem de tre poängen efter seger mot AZ Alkmaar i Conference League herr. 3–1 (2–0) slutade matchen på torsdagen.

Crystal Palaces Ismaila Sarr tvåmålsskytt

Crystal Palace tog ledningen i 22:a minuten genom Maxence Lacroix på pass av Marc Guehi.

Ismaila Sarr stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken. I 54:e minuten nätade Sven Mijnans på pass av Kees Smit och reducerade åt AZ Alkmaar. Fler mål än så blev det inte för AZ Alkmaar.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ismaila Sarr träff på nytt och ökade ledningen för Crystal Palace. Det blev också matchens sista mål.

För tabellens utseende betyder det här att Crystal Palace ligger på nionde plats medan AZ Alkmaar är på 27:e plats.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Strasbourg. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Stade de la Meinau.

Crystal Palace–AZ Alkmaar 3–1 (2–0)

Conference League herr, Selhurst Park

Mål: 1–0 (22) Maxence Lacroix (Marc Guehi), 2–0 (45) Ismaila Sarr, 2–1 (54) Sven Mijnans (Kees Smit), 3–1 (57) Ismaila Sarr.

Varningar, Crystal Palace: Marc Guehi, Ismaila Sarr. AZ Alkmaar: Ibrahim Sadiq, Kees Smit.

Nästa match:

Crystal Palace: RC Strasbourg Alsace, borta, 27 november