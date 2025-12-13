Jebbison och Storey heta när Preston North End slog Oxford United

Preston North End segrade – 2–1 mot Oxford United

Daniel Jebbison avgjorde för Preston North End

Brian De Keersmaecker gjorde målet för Oxford United

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Preston North End, som vann borta mot Oxford United med 2–1 (1–0) i Championship på lördagen.

Oxford United–Preston North End – mål för mål

Jordan Storey gav gästerna Preston North End ledningen i 26:e minuten efter förarbete av Thierry Small.

Direkt efter pausen ökade Daniel Jebbison Preston North Ends ledning med assist av Alfie Devine. Målet var Daniel Jebbisons femte i Championship.

I 53:e minuten slog Brian De Keersmaecker till framspelad av Nik Prelec och reducerade åt Oxford United. Mer än så blev det dock inte för Oxford United.

Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Preston North End har två vinster och tre oavgjorda och 8–6 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 7 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Oxford United Charlton på The Valley 16.00. Preston North End tar sig an Norwich City hemma 13.30.

Oxford United–Preston North End 1–2 (0–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (26) Jordan Storey (Thierry Small), 0–2 (49) Daniel Jebbison (Alfie Devine), 1–2 (53) Brian De Keersmaecker (Nik Prelec).

Varningar, Oxford United: Will Vaulks. Preston North End: Ben Whiteman, Daniel Jebbison.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Preston North End: 2-3-0

Nästa match:

Oxford United: Charlton Athletic, borta, 20 december 16.00

Preston North End: Norwich City FC, hemma, 20 december 13.30