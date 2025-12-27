Jovane Cabral het när Estrela besegrade Famalicao

Seger för Estrela med 3–2 mot Famalicao

Jovane Cabral gjorde två mål för Estrela

Andra förlusten i följd för Famalicao

Bortalaget Estrela tog hem de tre poängen efter seger mot Famalicao i Primeira Liga herr. 2–3 (2–2) slutade lördagens match.

Jovane Cabral med två mål för Estrela

Efter åtta minuters spel gjorde Famalicao 1–0.

Estrela kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Kikas med assist av Otavio Fernandes. Målet var Kikas femte i Primeira Liga herr.

Laget tog också ledningen genom Jovane Cabral i 24:e minuten.

Famalicao kvitterade till 2–2 i 27:e minuten när Sorriso slog till på pass av Gil Dias.

Direkt efter pausen ökade Jovane Cabral Estrelas ledning. 2–3-målet blev matchens sista.

Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio Jose Gomes.

Famalicao tar sig an Alverca i nästa match borta söndag 4 januari 22.30. Estrela möter Braga hemma lördag 3 januari 20.00.

Famalicao–Estrela 2–3 (2–2)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (8) Självmål, 1–1 (10) Kikas (Otavio Fernandes), 1–2 (24) Jovane Cabral, 2–2 (27) Sorriso (Gil Dias), 2–3 (51) Jovane Cabral.

Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Gil Dias, Romeo Beney. Estrela: Rodrigo Pinho, Ianis Stoica, Atanas Chernev, Jefferson Encada, Guilherme Montoia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 1-1-3

Estrela: 2-1-2

Nästa match:

Famalicao: Alverca, borta, 4 januari 22.30

Estrela: SC Braga, hemma, 3 januari 20.00