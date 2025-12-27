Jovane Cabral het när Estrela besegrade Famalicao
- Seger för Estrela med 3–2 mot Famalicao
- Jovane Cabral gjorde två mål för Estrela
- Andra förlusten i följd för Famalicao
Bortalaget Estrela tog hem de tre poängen efter seger mot Famalicao i Primeira Liga herr. 2–3 (2–2) slutade lördagens match.
Jovane Cabral med två mål för Estrela
Efter åtta minuters spel gjorde Famalicao 1–0.
Estrela kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Kikas med assist av Otavio Fernandes. Målet var Kikas femte i Primeira Liga herr.
Laget tog också ledningen genom Jovane Cabral i 24:e minuten.
Famalicao kvitterade till 2–2 i 27:e minuten när Sorriso slog till på pass av Gil Dias.
Direkt efter pausen ökade Jovane Cabral Estrelas ledning. 2–3-målet blev matchens sista.
Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio Jose Gomes.
Famalicao tar sig an Alverca i nästa match borta söndag 4 januari 22.30. Estrela möter Braga hemma lördag 3 januari 20.00.
Famalicao–Estrela 2–3 (2–2)
Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho
Mål: 1–0 (8) Självmål, 1–1 (10) Kikas (Otavio Fernandes), 1–2 (24) Jovane Cabral, 2–2 (27) Sorriso (Gil Dias), 2–3 (51) Jovane Cabral.
Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Gil Dias, Romeo Beney. Estrela: Rodrigo Pinho, Ianis Stoica, Atanas Chernev, Jefferson Encada, Guilherme Montoia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Famalicao: 1-1-3
Estrela: 2-1-2
Nästa match:
Famalicao: Alverca, borta, 4 januari 22.30
Estrela: SC Braga, hemma, 3 januari 20.00
