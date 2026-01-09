Juanmi målskytt när Getafe förlorade

Real Sociedad vann med 2–1 mot Getafe

Jon Aramburu avgjorde för Real Sociedad

Femte segern för Real Sociedad

Getafe blev besegrade av Real Sociedad på hemmaplan i La Liga, där matchen på fredagen slutade 1–2 (0–1).

Barcelona nästa för Real Sociedad

Brais Mendez gjorde 1–0 till gästerna Real Sociedad i 36:e minuten.

Kvitteringen kom på stopptid när Juanmi slog till och gjorde mål för Getafe. Det matchavgörande målet för Real Sociedad kom direkt därefter när Jon Aramburu på stopptid gjorde 1–2 med assist av Takefusa Kubo. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

Getafe har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Getafe ligger på elfte plats medan Real Sociedad har tiondeplatsen. Ett fint lyft i tabellen för Real Sociedad som så sent som den 8 januari låg på 16:e plats.

Den 22 april möts lagen återigen, då på Reale Arena.

Nästa motstånd för Getafe är Valencia. Lagen möts söndag 18 januari 14.00 på Coliseum.

Getafe–Real Sociedad 1–2 (0–1)

La Liga, Coliseum

Mål: 0–1 (36) Brais Mendez, 1–1 (90) Juanmi, 1–2 (90) Jon Aramburu (Takefusa Kubo).

Varningar, Getafe: Allan Nyom, Ismael Bekhoucha. Real Sociedad: Jon Aramburu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 0-1-4

Real Sociedad: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: Valencia, hemma, 18 januari 14.00