Junior Adamus mål gav 1–1 för Freiburg mot Bologna

1–1 mellan Bologna och Freiburg

Junior Adamu kvitterade i 57:e minuten

Bologna nu 27:e, Freiburg på tionde plats

Bolognas Riccardo Orsolini gjorde mål i första halvlek hemma mot Freiburg i Europa League. I andra halvlek kvitterade Freiburg genom Junior Adamu i 57:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Bologna–Freiburg – mål för mål

Bologna tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Riccardo Orsolini. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Junior Adamu träff på straff och kvitterade för Freiburg. 1–1-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Bologna ligger på 27:e plats medan Freiburg har tiondeplatsen.

I nästa match, torsdag 23 oktober möter Bologna FCSB borta 18.45 medan Freiburg spelar hemma mot Utrecht 21.00.

Bologna–Freiburg 1–1 (1–0)

Europa League, Renato Dall’Ara

Mål: 1–0 (29) Riccardo Orsolini, 1–1 (57) Junior Adamu.

Varningar, Bologna: Lukasz Skorupski, Emil Holm. Freiburg: Philipp Lienhart, Jordy Makengo.

Nästa match:

Bologna: FCSB, borta, 23 oktober

Freiburg: Utrecht, hemma, 23 oktober