Juventus fina svit fortsätter mot Cremonese

Juventus segrade – 5–0 mot Cremonese

Juventus femte seger på de senaste sex matcherna

Gleison Bremer avgjorde för Juventus

Cremonese har varit lite av ett drömmotstånd för Juventus. På måndagen tog Juventus ännu en seger hemma mot Cremonese. Matchen i Serie A slutade hela 5–0 (3–0). Det var Juventus fjärde raka seger mot just Cremonese.

Det här var Juventus åttonde nolla den här säsongen.

Segern var Juventus femte på de senaste sex matcherna.

Juventus–Cremonese – mål för mål

Juventus startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Gleison Bremer nätade redan i tolfte minuten. Juventus ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Jonathan David framspelad av Khephren Thuram-Ulien. I den 27:e minuten fick Cremonese Davide Nicola utvisad. Juventus gjorde 3–0 när Kenan Yildiz slog till i 35:e minuten.

Juventus ökade ledningen till 4–0 i 48:e minuten. Weston McKennie gjorde också 5–0 på passning från Pierre Kalulu i 64:e minuten.

Det här betyder att Juventus ligger på fjärde plats i tabellen och Cremonese är på 13:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Juventus med 2–1.

Nästa motstånd för Juventus är Cagliari. Lagen möts lördag 17 januari 20.45 på Unipol Domus.

Juventus–Cremonese 5–0 (3–0)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (12) Gleison Bremer, 2–0 (15) Jonathan David (Khephren Thuram-Ulien), 3–0 (35) Kenan Yildiz, 4–0 (48) Självmål, 5–0 (64) Weston McKennie (Pierre Kalulu).

Varningar, Cremonese: Giuseppe Pezzella, Davide Nicola.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 4-1-0

Cremonese: 0-2-3

Nästa match:

Juventus: Cagliari, borta, 17 januari 20.45