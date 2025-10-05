Juventus och Milan kryssade i mållös match

0–0 mellan Juventus och Milan

Juventus nu femte, Milan på tredje plats

Como blir nästa motstånd för Juventus

Publiken fick inte se några mål när Juventus tog emot Milan i Serie A. Matchen slutade mållös, 0-0.

Resultatet innebär att Juventus fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter tre vinster och tre oavgjorda matcher.

Juventus–Milan – mål för mål

Juventus har två segrar och tre oavgjorda och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Milan har fyra vinster och en oavgjord och 8–1 i målskillnad. Det här var Juventus tredje oavgjorda match den här säsongen.

Milans nya tabellposition är tredje plats medan Juventus är på femte plats.

Lagen möts igen 26 april.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Juventus Como 12.30. Milan tar sig an Fiorentina hemma 20.45.

Juventus–Milan 0–0