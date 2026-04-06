Juventus tog ny seger mot favoritmotståndet

Juventus-seger med 2–0 mot Genoa

Juventus har haft det lätt mot Genoa i Serie A. Och på måndagen vann Juventus på nytt – den här gången med 2–0 (2–0) hemma på Allianz Stadium. Det var Juventus fjärde raka seger mot Genoa.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Juventus målvakter höll nollan.

Gleison Bremer gjorde 1–0 till Juventus efter bara fyra minuter. Laget ökade också ledningen till 2–0 i 17:e minuten när Weston McKennie fick träff med assist av Chico Conceicao. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Juventus med 2–0.

När lagen möttes senast vann Juventus med 1–0.

Juventus tar sig an Atalanta i nästa match borta lördag 11 april 20.45. Genoa möter Sassuolo hemma söndag 12 april 12.30.

Mål: 1–0 (4) Gleison Bremer, 2–0 (17) Weston McKennie (Chico Conceicao).

Varningar, Juventus: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Gleison Bremer, Khephren Thuram-Ulien. Genoa: Morten Frendrup.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-2-0

Genoa: 2-0-3

