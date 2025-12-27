Juventus vann mot Pisa efter stark andra halvlek

Tredje raka segern för Juventus

Juventus nionde seger för säsongen

Pisa nu 19:e, Juventus på tredje plats

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Juventus matchen i Serie A mot Pisa och vann med 2–0.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Juventus höll nollan.

Segern var Juventus fjärde på de senaste fem matcherna.

Pierre Kalulu gjorde matchvinnande målet

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Pierre Kalulu gav Juventus ledningen.

0–2-målet kom på övertid när Kenan Yildiz slog till och gjorde mål efter pass från Jonathan David. 0–2-målet blev matchens sista. Målet var Kenan Yildiz femte i Serie A.

För Juventus gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Pisa är på 19:e plats. Juventus var sjua i tabellen för 14 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars på Allianz Stadium.

Nästa motstånd för Juventus är Lecce. Lagen möts lördag 3 januari 18.00 på Allianz Stadium.

Pisa–Juventus 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 0–1 (73) Pierre Kalulu, 0–2 (90) Kenan Yildiz (Jonathan David).

Varningar, Pisa: Matteo Tramoni, Antonio Caracciolo, Samuele Angori, Isak Vural. Juventus: Manuel Locatelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 0-1-4

Juventus: 4-0-1

Nästa match:

Juventus: Lecce, hemma, 3 januari 18.00