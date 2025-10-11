Karlberg tog stark poäng borta mot Gefle

Kryss mellan Gefle och Karlberg

Gefle nu andra, Karlberg på elfte plats

Täby FK nästa för Gefle

Karlberg spelade oavgjort borta mot starka Gefle. Lördagens match i division 1 norra dam slutade 2–2 (0–1).

Gefles huvudtränare Marcus Larsson:

– Det är lätt att det blir mental urladdning efter ett derby och vi kom inte upp i nivå första 45. Tyvärr är det så människan fungerar och vi får ta lärdom utav detta till 2026. Vi har fortfarande chansen att ta oss till Gruppspel i Svenska Cupen vilket får bli något vi jobbar med nu kommande två veckorna. Passar även på att gratulera Sandvikens IF till seriesegern.

Gefle–Karlberg – mål för mål

Line Forsvall och Anna Hillman gjorde hemmalagets mål medan Mathilda Johansson Prakt gjorde båda målen för bortalaget.

Det här var Gefles sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Gefle på andra plats i tabellen medan Karlberg är på elfte plats.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Gefle borta mot Täby FK och Karlberg hemma mot Heffnersklubban.