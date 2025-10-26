Kean fixade kryss på övertid för Fiorentina mot Bologna

2–2 mellan Fiorentina och Bologna

Moise Kean kvitterade på tilläggstid

Inter nästa motståndare för Fiorentina

Fiorentina gick mot förlust när laget på söndagen mötte Bologna i Serie A. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Moise Kean till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Fiorentina.

Matchen blev den åttonde i rad utan seger för Fiorentina.

Fiorentina–Bologna – mål för mål

Bologna tog ledningen i 25:e minuten genom Santiago Castro. Direkt efter pausen ökade Nicolo Cambiaghi Bolognas ledning.

I den 74:e minuten reducerade Albert Gudmundsson för Fiorentina på straff.

Kvitteringen kom på övertid när Moise Kean slog till och gjorde mål på straff för Fiorentina. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två oavgjorda och 12–5 i målskillnad. Det här var Fiorentinas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 januari.

Fiorentina möter Inter i nästa match borta onsdag 29 oktober 20.45. Bologna möter samma dag Torino hemma.

Fiorentina–Bologna 2–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (25) Santiago Castro, 0–2 (52) Nicolo Cambiaghi, 1–2 (74) Albert Gudmundsson, 2–2 (90) Moise Kean.

Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson, Robin Gosens, Edin Dzeko. Bologna: Jhon Lucumi, Emil Holm, Remo Freuler, Jon Rowe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 0-2-3

Bologna: 3-2-0

Nästa match:

Fiorentina: Inter, borta, 29 oktober

Bologna: Torino, hemma, 29 oktober