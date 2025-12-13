Kelian Nsona bakom Casa Pias kryss mot Gil Vicente

Oavgjort mellan Casa Pia och Gil Vicente

Kelian Nsona kvitterade i 53:e minuten

Tondela nästa motståndare för Casa Pia

Gil Vicente gjorde 1–0 i första halvlek genom Antonio Espigares borta mot Casa Pia i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Casa Pia genom Kelian Nsona i 53:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var Gil Vicentes fjärde match i rad utan seger.

Casa Pia–Gil Vicente – mål för mål

Gil Vicente tog ledningen i 38:e minuten genom Antonio Espigares.

Direkt efter pausen gjorde Kelian Nsona mål assisterad av Gaizka Larrazabal och kvitterade för Casa Pia. Det blev också matchens sista mål.

Casa Pia har två oavgjorda och tre förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 25 april.

Nästa motstånd för Casa Pia är Tondela. Lagen möts söndag 21 december 19.00 på Estádio João Cardoso. Gil Vicente tar sig an Rio Ave hemma lördag 20 december 19.00.

Casa Pia–Gil Vicente 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (38) Antonio Espigares, 1–1 (53) Kelian Nsona (Gaizka Larrazabal).

Varningar, Casa Pia: Rafael Brito, Sebastian Perez, David Sousa. Gil Vicente: Joelson Fernandes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 0-2-3

Gil Vicente: 1-3-1

Nästa match:

Casa Pia: Tondela, borta, 21 december 19.00

Gil Vicente: Rio Ave, hemma, 20 december 19.00