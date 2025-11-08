Kif Örebro vann med 2–1 borta mot Bollstanäs

Kif Örebro vann med 2–1 mot Bollstanäs

Kif Örebro avgjorde i 83:e minuten.

Kif Örebros Bella Sember tvåmålsskytt

Det blev uddamålsseger för bortalaget Kif Örebro i matchen mot Bollstanäs på Bollstanäs IP. Laget vann lördagens match i Elitettan med 2–1 (1–0). Bella Sember stod för Kif Örebros avgörande mål efter 83 minuter.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson tyckte så här om matchen:

– Vår mentalitet är inte att leka med. Otroligt stolt över spelarnas förmåga att plocka fram den lilla extra gnistan när det väl gäller. Att med en spelare mindre på planen få till ett avgörande mål är en otrolig prestation.

Bollstanäs–Kif Örebro – mål för mål

Bella Sember slog till redan i sjunde minuten och gav Kif Örebro en tidig ledning. Det dröjde till den 75:e minuten innan Andrea Thorisson på straff kvitterade för Bollstanäs.

Men med sju minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Bella Sember.

Det här var Bollstanäs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kif Örebros sjunde uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Bollstanäs på tionde plats i tabellen medan Kif Örebro är på tredje plats.

I nästa match möter Bollstanäs Trelleborg borta och Kif Örebro möter Sunnanå hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 15.00.

Bollstanäs–Kif Örebro 1–2 (0–1)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 0–1 (7) Bella Sember, 1–1 (75) Andrea Thorisson, 1–2 (83) Bella Sember.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 2-0-3

Kif Örebro: 3-1-1

Nästa match:

Bollstanäs: Trelleborgs FF, borta, 15 november

Kif Örebro: Sunnanå SK, hemma, 15 november