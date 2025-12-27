Klar seger för Estoril mot Alverca på Antonio Coimbra da Mota

Estoril-seger med 4–1 mot Alverca

Yanis Begraoui med två mål för Estoril

Andra raka segern för Estoril

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Estoril slog Alverca på hemmaplan i Primeira Liga herr. Till slut blev det 4–1 till Estoril.

Estoril–Alverca – mål för mål

Efter 36 minuters spel gjorde Estoril 1–0.

Estoril gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Yanis Begraoui.

Direkt efter pausen ökade Yanis Begraoui Estorils ledning.

Estoril ökade ledningen till 4–0 i 61:a minuten.

I 67:e minuten slog Amorim till och reducerade åt Alverca. Mer än så blev det dock inte för Alverca.

Estoril har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har två vinster och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

Det här betyder att Alverca ligger på tolfte plats i tabellen och Estoril är på nionde plats. Noteras kan att Estoril sedan den 18 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 10 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca.

Nästa motstånd för Estoril är Benfica. Lagen möts lördag 3 januari 20.00 på Estadio da Luz.

Estoril–Alverca 4–1 (2–0)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 1–0 (36) Självmål, 2–0 (43) Yanis Begraoui, 3–0 (47) Yanis Begraoui, 4–0 (61) Självmål, 4–1 (67) Amorim.

Varningar, Estoril: Pedro Carvalho, Antef Tsoungui. Alverca: Lincoln, Nabili Touaizi, Julian Martinez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 2-1-2

Alverca: 2-0-3

Nästa match:

Estoril: SL Benfica, borta, 3 januari 20.00