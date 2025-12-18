Mainz slutspelsklart efter seger mot Samsunspor
- Mainz segrade – 2–0 mot Samsunspor
- Silvan Widmer matchvinnare för Mainz
- Andra raka förlusten för Samsunspor
Det blev 2–0 (1–0) för Mainz mot Samsunspor på hemmaplan. Därmed har laget säkrat en plats i slutspelet.
Mainz–Samsunspor – mål för mål
Silvan Widmer gjorde 1–0 till Mainz efter 44 minuter assisterad av Jae-sung Lee.
Direkt efter pausen ökade Nadiem Amiri Mainz ledning på straff. 2–0-målet blev matchens sista.
Resultaten i sista omgången innebär att Mainz slutar på sjunde plats och Samsunspor på 13:e plats. Mainz är klart för slutspel.
Mainz–Samsunspor 2–0 (1–0)
Conference League herr, MEWA Arena
Mål: 1–0 (44) Silvan Widmer (Jae-sung Lee), 2–0 (48) Nadiem Amiri.
Varningar, Samsunspor: Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Cift.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mainz: 3-1-1
Samsunspor: 2-1-2
