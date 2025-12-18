Mainz slutspelsklart efter seger mot Samsunspor

Mainz segrade – 2–0 mot Samsunspor

Silvan Widmer matchvinnare för Mainz

Andra raka förlusten för Samsunspor

Det blev 2–0 (1–0) för Mainz mot Samsunspor på hemmaplan. Därmed har laget säkrat en plats i slutspelet.

Mainz–Samsunspor – mål för mål

Silvan Widmer gjorde 1–0 till Mainz efter 44 minuter assisterad av Jae-sung Lee.

Direkt efter pausen ökade Nadiem Amiri Mainz ledning på straff. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången innebär att Mainz slutar på sjunde plats och Samsunspor på 13:e plats. Mainz är klart för slutspel.

Mainz–Samsunspor 2–0 (1–0)

Conference League herr, MEWA Arena

Mål: 1–0 (44) Silvan Widmer (Jae-sung Lee), 2–0 (48) Nadiem Amiri.

Varningar, Samsunspor: Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Cift.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 3-1-1

Samsunspor: 2-1-2