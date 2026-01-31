Knapp seger för Augsburg på hemmaplan mot St Pauli

Augsburg vann med 2–1 mot St Pauli

Avgörande målet kom i 59:e minuten.

Augsburgs Michael Gregoritsch tvåmålsskytt

Hemmalaget Augsburg tog en uddamålsseger i matchen mot St Pauli på WWK Arena. Laget vann matchen i Bundesliga på lördagen med 2–1 (1–1). Michael Gregoritsch blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 59 minuter.

Mainz nästa för Augsburg

St Pauli tog ledningen i 32:a minuten genom Danel Sinani på straff. Augsburg kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Michael Gregoritsch efter pass från Alexis Claude.

Michael Gregoritsch slog till på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Alexis Claude och avgjorde matchen. Gregoritsch fullbordade därmed lagets vändning.

Augsburg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann St Pauli med 2–1.

Nästa motstånd för Augsburg är Mainz. St Pauli tar sig an VfB Stuttgart hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 15.30.

Augsburg–St Pauli 2–1 (1–1)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 0–1 (32) Danel Sinani, 1–1 (41) Michael Gregoritsch (Alexis Claude), 2–1 (59) Michael Gregoritsch (Alexis Claude).

Varningar, Augsburg: Marius Wolf, Noahkai Banks, Robin Fellhauer, Manuel Baum. St Pauli: James Sands.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 2-2-1

St Pauli: 0-2-3

Nästa match:

Augsburg: FSV Mainz, borta, 7 februari 15.30

St Pauli: VfB Stuttgart, hemma, 7 februari 15.30