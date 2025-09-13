Kristianstad vann mot Växjö efter stark andra halvlek
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kristianstad vann med 2–1 mot Växjö
- Kristianstads nionde seger för säsongen
- Kristianstad nu femte, Växjö på nionde plats
Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Kristianstad matchen i Damallsvenskan mot Växjö och vann med 2–1.
Brommapojkarna nästa för Kristianstad
Filippa Andersson Widén och Mathilde Janzen gjorde mål för Kristianstad, och Larkin Russell för Växjö.
Det här var Kristianstads fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös fjärde uddamålsförlust.
Det här betyder att Kristianstad ligger kvar på femte plats i tabellen, och Växjö på nionde plats.
Lördag 20 september möter Kristianstad Brommapojkarna borta 14.00 och Växjö möter AIK borta 13.00.
Den här artikeln handlar om: