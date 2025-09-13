Kristianstad vann mot Växjö efter stark andra halvlek

Kristianstad vann med 2–1 mot Växjö

Kristianstads nionde seger för säsongen

Kristianstad nu femte, Växjö på nionde plats

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Kristianstad matchen i Damallsvenskan mot Växjö och vann med 2–1.

Brommapojkarna nästa för Kristianstad

Filippa Andersson Widén och Mathilde Janzen gjorde mål för Kristianstad, och Larkin Russell för Växjö.

Det här var Kristianstads fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Kristianstad ligger kvar på femte plats i tabellen, och Växjö på nionde plats.

Lördag 20 september möter Kristianstad Brommapojkarna borta 14.00 och Växjö möter AIK borta 13.00.