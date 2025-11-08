Kryss för Millwall hemma mot Preston North End

Oavgjort mellan Millwall och Preston North End

Mihailo Ivanovic kvitterade i 36:e minuten

Portsmouth nästa motstånd för Millwall

Millwall och Preston North End kryssade i mötet i Championship på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Millwall–Preston North End – mål för mål

Michael Smith slog till redan i 15:e minuten och gav gästande Preston North End ledningen.

I 36:e minuten kvitterade Millwall genom Mihailo Ivanovic. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var Millwalls fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Lördag 22 november 16.00 spelar Millwall borta mot Portsmouth. Preston North End möter Blackburn hemma fredag 21 november 21.00.

Millwall–Preston North End 1–1 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (15) Michael Smith, 1–1 (36) Mihailo Ivanovic.

Varningar, Millwall: Jake Cooper, Zak Sturge. Preston North End: Liam Lindsay, Ben Whiteman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 2-2-1

Preston North End: 3-1-1

Nästa match:

Millwall: Portsmouth FC, borta, 22 november

Preston North End: Blackburn Rovers FC, hemma, 21 november