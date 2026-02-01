Kryss för Nottingham Forest hemma mot Crystal Palace
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 1–1 mellan Nottingham Forest och Crystal Palace
- Ismaila Sarr kvitterade i 45:e minuten
- Leeds nästa motståndare för Nottingham Forest
Hemmalaget Nottingham Forest och Crystal Palace spelade oavgjort i Premier League, 1–1 (1–1) på söndagen.
Nottingham Forest–Crystal Palace – mål för mål
Morgan Gibbs-White gjorde 1–0 till Nottingham Forest efter bara fem minuter. Ismaila Sarr stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1. På stopptid i första halvleken fick Nottingham Forest Neco Williams utvisad.
Nottingham Forest har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad.
Fredag 6 februari 21.00 spelar Nottingham Forest borta mot Leeds. Crystal Palace möter Brighton borta på The American Express Community Stadium söndag 8 februari 15.00.
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (1–1)
Premier League
Mål: 1–0 (5) Morgan Gibbs-White, 1–1 (45) Ismaila Sarr.
Varningar, Nottingham Forest: Nikola Milenkovic. Crystal Palace: Chris Richards, Yeremy Pino, Chadi Riad.
Utvisningar, Nottingham Forest: Neco Williams.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nottingham Forest: 2-2-1
Crystal Palace: 0-2-3
Nästa match:
Nottingham Forest: Leeds Utd, borta, 6 februari 21.00
Crystal Palace: Brighton & Hove Albion FC, borta, 8 februari 15.00
Den här artikeln handlar om: