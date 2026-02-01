Kryss för Nottingham Forest hemma mot Crystal Palace

1–1 mellan Nottingham Forest och Crystal Palace

Ismaila Sarr kvitterade i 45:e minuten

Leeds nästa motståndare för Nottingham Forest

Hemmalaget Nottingham Forest och Crystal Palace spelade oavgjort i Premier League, 1–1 (1–1) på söndagen.

Nottingham Forest–Crystal Palace – mål för mål

Morgan Gibbs-White gjorde 1–0 till Nottingham Forest efter bara fem minuter. Ismaila Sarr stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1. På stopptid i första halvleken fick Nottingham Forest Neco Williams utvisad.

Nottingham Forest har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad.

Fredag 6 februari 21.00 spelar Nottingham Forest borta mot Leeds. Crystal Palace möter Brighton borta på The American Express Community Stadium söndag 8 februari 15.00.

Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (1–1)

Premier League

Mål: 1–0 (5) Morgan Gibbs-White, 1–1 (45) Ismaila Sarr.

Varningar, Nottingham Forest: Nikola Milenkovic. Crystal Palace: Chris Richards, Yeremy Pino, Chadi Riad.

Utvisningar, Nottingham Forest: Neco Williams.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 2-2-1

Crystal Palace: 0-2-3

Nästa match:

Nottingham Forest: Leeds Utd, borta, 6 februari 21.00

Crystal Palace: Brighton & Hove Albion FC, borta, 8 februari 15.00