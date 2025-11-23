Kryss i 87:e minuten för Real Madrid mot Elche

Kryss mellan Elche och Real Madrid

Jude Bellingham kvitterade i 87:e minuten

Elche nu nionde, Real Madrid på första plats

I 87:e minuten slog Jude Bellingham till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Real Madrid i mötet med Elche i La Liga på Martínez Valero. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Bellinghams fullträff för Real Madrid gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Real Madrid.

Elche–Real Madrid – mål för mål

Efter pausen slog Aleix Febas till och gav Elche ledningen.

Dean Huijsen kvitterade för Real Madrid med knappa kvarten kvar.

Alvaro Rodriguez såg med sex minuter kvar att spela till att Elche tog ledningen.

Real Madrid kvitterade till 2–2 bara tre minuter senare genom Jude Bellingham. 2–2-målet blev matchens sista.

Elches nya tabellposition är nionde plats medan Real Madrid leder serien. Så sent som den 22 november låg Elche på 14:e plats i tabellen.

Lagen möts på nytt den 15 mars.

Nästa motstånd för Real Madrid är Girona. Lagen möts söndag 30 november 21.00.

Elche–Real Madrid 2–2 (0–0)

La Liga, Martínez Valero

Mål: 1–0 (53) Aleix Febas, 1–1 (78) Dean Huijsen, 2–1 (84) Alvaro Rodriguez, 2–2 (87) Jude Bellingham.

Varningar, Elche: Aleix Febas, David Affengruber, Victor Chust.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 0-3-2

Real Madrid: 3-2-0

Nästa match:

Real Madrid: Girona, borta, 30 november