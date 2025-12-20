Kryss på övertid för Preston North End mot Norwich City
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 1–1 mellan Preston North End och Norwich City
- Will Keane kvitterade på stopptid
- Stoke City nästa motståndare för Preston North End
På övertid slog Will Keane till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Preston North End i mötet med Norwich City i Championship på Deepdale. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Keanes fullträff för Preston North End gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.
Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Preston North End.
Preston North End–Norwich City – mål för mål
Jovon Makama gjorde 1–0 till gästerna Norwich City med fem minuter kvar att spela.
Kvitteringen kom på övertid när Will Keane slog till och gjorde mål för Preston North End. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Carrow Road.
Fredag 26 december 16.00 möter Preston North End Stoke City borta på Bet365 Stadium medan Norwich City spelar hemma mot Charlton.
Preston North End–Norwich City 1–1 (0–0)
Championship, Deepdale
Mål: 0–1 (85) Jovon Makama, 1–1 (90) Will Keane.
Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ben Whiteman. Norwich City: Kellen Fisher, Jacob Wright, Jovon Makama.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Preston North End: 2-3-0
Norwich City: 2-2-1
Nästa match:
Preston North End: Stoke City FC, borta, 26 december 16.00
Norwich City: Charlton Athletic, hemma, 26 december 16.00
Den här artikeln handlar om: