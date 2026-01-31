Kryss på övertid för Werder Bremen mot Mönchengladbach

Oavgjort mellan Werder Bremen och Mönchengladbach

Keke Topp kvitterade på tilläggstid

Freiburg nästa för Werder Bremen

På övertid slog Keke Topp till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Werder Bremen i mötet med Mönchengladbach i Bundesliga på Wohninvest WESERSTADION. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Topps fullträff för Werder Bremen gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Matchen blev den tionde i rad utan seger för Werder Bremen.

Werder Bremen–Mönchengladbach – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Haris Tabakovic gav Mönchengladbach ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Keke Topp slog till och gjorde mål för Werder Bremen. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Werder Bremen med 4–0.

Lördag 7 februari spelar Werder Bremen borta mot Freiburg 15.30 och Mönchengladbach mot Bayer Leverkusen hemma 18.30 på Borussia-Park.

Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (0–0)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (62) Haris Tabakovic, 1–1 (90) Keke Topp.

Varningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 0-2-3

Mönchengladbach: 1-2-2

Nästa match:

Werder Bremen: SC Freiburg, borta, 7 februari 15.30

Mönchengladbach: Bayer Leverkusen, hemma, 7 februari 18.30