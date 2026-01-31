Kryss på övertid för Werder Bremen mot Mönchengladbach
- Oavgjort mellan Werder Bremen och Mönchengladbach
- Keke Topp kvitterade på tilläggstid
- Freiburg nästa för Werder Bremen
På övertid slog Keke Topp till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Werder Bremen i mötet med Mönchengladbach i Bundesliga på Wohninvest WESERSTADION. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Topps fullträff för Werder Bremen gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.
Matchen blev den tionde i rad utan seger för Werder Bremen.
Werder Bremen–Mönchengladbach – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Haris Tabakovic gav Mönchengladbach ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Keke Topp slog till och gjorde mål för Werder Bremen. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann Werder Bremen med 4–0.
Lördag 7 februari spelar Werder Bremen borta mot Freiburg 15.30 och Mönchengladbach mot Bayer Leverkusen hemma 18.30 på Borussia-Park.
Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (0–0)
Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION
Mål: 0–1 (62) Haris Tabakovic, 1–1 (90) Keke Topp.
Varningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Werder Bremen: 0-2-3
Mönchengladbach: 1-2-2
Nästa match:
Werder Bremen: SC Freiburg, borta, 7 februari 15.30
Mönchengladbach: Bayer Leverkusen, hemma, 7 februari 18.30
