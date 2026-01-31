Prenumerera

Kryss på övertid för Werder Bremen mot Mönchengladbach

  • Oavgjort mellan Werder Bremen och Mönchengladbach

  • Keke Topp kvitterade på tilläggstid

  • Freiburg nästa för Werder Bremen

På övertid slog Keke Topp till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Werder Bremen i mötet med Mönchengladbach i Bundesliga på Wohninvest WESERSTADION. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Topps fullträff för Werder Bremen gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Matchen blev den tionde i rad utan seger för Werder Bremen.

Werder Bremen–Mönchengladbach – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Haris Tabakovic gav Mönchengladbach ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Keke Topp slog till och gjorde mål för Werder Bremen. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Werder Bremen med 4–0.

Lördag 7 februari spelar Werder Bremen borta mot Freiburg 15.30 och Mönchengladbach mot Bayer Leverkusen hemma 18.30 på Borussia-Park.

Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (0–0)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (62) Haris Tabakovic, 1–1 (90) Keke Topp.

Varningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 0-2-3

Mönchengladbach: 1-2-2

Nästa match:

Werder Bremen: SC Freiburg, borta, 7 februari 15.30

Mönchengladbach: Bayer Leverkusen, hemma, 7 februari 18.30

