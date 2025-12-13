Kyle Joseph gjorde två mål för Hull i segern mot Millwall

Hull-seger med 3–1 mot Millwall

Kyle Joseph med två mål för Hull

Andra raka segern för Hull

Hull vann mötet med Millwall borta med 3–1 (2–0) på lördagen i Championship.

Kyle Joseph tvåmålsskytt för Hull

Kyle Joseph slog till efter förarbete från Mohamed Belloumi redan i sjätte minuten och gav Hull en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen genom Kyle Joseph återigen.

I den 76:e minuten fick Millwalls Femi Azeez rött kort och laget fick spela de sista 14 minuterna med en spelare mindre.

Aidomo Emakhu reducerade för Millwall framspelad av Alfie Doughty med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Millwall.

1–3-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Oliver Mcburnie slog till och gjorde mål på passning från Lewie Coyle. 1–3-målet blev matchens sista.

Millwall ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Hull är på sjätte plats.

Den 7 mars tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match, lördag 20 december möter Millwall Blackburn borta 13.30 medan Hull spelar hemma mot WBA 16.00.

Millwall–Hull 1–3 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (6) Kyle Joseph (Mohamed Belloumi), 0–2 (13) Kyle Joseph, 1–2 (80) Aidomo Emakhu (Alfie Doughty), 1–3 (88) Oliver Mcburnie (Lewie Coyle).

Varningar, Hull: Lewie Coyle, Ryan Giles, Liam Millar.

Utvisningar, Millwall: Femi Azeez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 3-1-1

Hull: 3-0-2

Nästa match:

Millwall: Blackburn Rovers FC, borta, 20 december 13.30

Hull: West Bromwich Albion FC, hemma, 20 december 16.00