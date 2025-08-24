Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid i segern mot Real Oviedo
Real Madrid vann mötet med Real Oviedo borta med 3–0 (1–0) på söndagen i La Liga.
Real Madrid tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Osasuna i premiären.
Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid
Matchen var mållös till Real Madrid tog ledningen i 37:e minuten, genom Kylian Mbappe. Först med sju minuter kvar att spela ökade Real Madrid ledningen genom Kylian Mbappe.
Real Madrid gjorde också 0–3 genom Vinicius Junior i 90:e minuten.
Den 13 maj spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Real Madrid är Mallorca. Lagen möts lördag 30 augusti 21.30 på Santiago Bernabéu.
Real Oviedo–Real Madrid 0–3 (0–1)
La Liga
Mål: 0–1 (37) Kylian Mbappe, 0–2 (83) Kylian Mbappe, 0–3 (90) Vinicius Junior.
Varningar, Real Oviedo: Dani Calvo, Luka Ilic. Real Madrid: Vinicius Junior.
Nästa match:
Real Madrid: Mallorca, hemma, 30 augusti
